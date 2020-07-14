Болгарія спростила в'їзд для українців

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alter написав:_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.
Действительно-ужесточили. С учётом того что тест на корону стоит в районе 125$ - теперь семье из 4 человек нужно будет отдать до 500 баксов за это. Но Болгария-это ультрабюджетный отдых и расходы на тесты увеличат его стоимость в полтора-два раза. Министерство туризма Турецкой республики объявит благодарность за это мудрое решение.
Ультрабюджетный отдых- это советские деревянные домики на сваях на Днепре с удобствами на улице. О Болгарии даже "бюджетный" отдых сложно сказать)) Цены на туры весьма недешевые на семью.
На автофоруме писали, что люди едущие в Хорватию делают тест в Ужгороде.На неделе он стоит 1650, а в выходные дни 2050 грн.Так, что семье из четырёх человек придётся отвалить сумму сопоставимую с 5-7 дневной платой за жильё.
alter написав:_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.
Действительно-ужесточили. С учётом того что тест на корону стоит в районе 125$ - теперь семье из 4 человек нужно будет отдать до 500 баксов за это. Но Болгария-это ультрабюджетный отдых и расходы на тесты увеличат его стоимость в полтора-два раза. Министерство туризма Турецкой республики объявит благодарность за это мудрое решение.
Ультрабюджетный отдых- это советские деревянные домики на сваях на Днепре с удобствами на улице. О Болгарии даже "бюджетный" отдых сложно сказать)) Цены на туры весьма недешевые на семью.
ну да для лохов советских или ностальгеров или путешественников в прошлое.. но болгьярия-отличный курорт..но вы можете взять отель 5 зведей..лично для меня взял нумер сталинский-бухал 3 дня сдевушками и вспоми6али булгар табак и конфитюр для советов-отличный отдых.