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Болгарія спростила
в'їзд для українців

Болгарія спростила в'їзд для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 05:39

  DONALD написав:
  alter написав:_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.

Действительно-ужесточили. С учётом того что тест на корону стоит в районе 125$ - теперь семье из 4 человек нужно будет отдать до 500 баксов за это. Но Болгария-это ультрабюджетный отдых и расходы на тесты увеличат его стоимость в полтора-два раза. Министерство туризма Турецкой республики объявит благодарность за это мудрое решение.

Ультрабюджетный отдых- это советские деревянные домики на сваях на Днепре с удобствами на улице. О Болгарии даже "бюджетный" отдых сложно сказать)) Цены на туры весьма недешевые на семью.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:41

На автофоруме писали, что люди едущие в Хорватию делают тест в Ужгороде.На неделе он стоит 1650, а в выходные дни 2050 грн.Так, что семье из четырёх человек придётся отвалить сумму сопоставимую с 5-7 дневной платой за жильё.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:55

  SMOKE написав:
  DONALD написав:
  alter написав:_hunter До этого события въезд был разрешен свободно, тест не требовался. Следовательно, вывод единственный - ужесточили.

Действительно-ужесточили. С учётом того что тест на корону стоит в районе 125$ - теперь семье из 4 человек нужно будет отдать до 500 баксов за это. Но Болгария-это ультрабюджетный отдых и расходы на тесты увеличат его стоимость в полтора-два раза. Министерство туризма Турецкой республики объявит благодарность за это мудрое решение.

Ультрабюджетный отдых- это советские деревянные домики на сваях на Днепре с удобствами на улице. О Болгарии даже "бюджетный" отдых сложно сказать)) Цены на туры весьма недешевые на семью.

ну да для лохов советских или ностальгеров или путешественников в прошлое..
но болгьярия-отличный курорт..но вы можете взять отель 5 зведей..лично для меня взял нумер сталинский-бухал 3 дня сдевушками и вспоми6али булгар табак и конфитюр для советов-отличный отдых.
Vladik
 
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