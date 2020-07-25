Про це йдеться в оприлюдненому звіті компанії.
Дивися повний текст \"Оператор ГТС України\" оприлюднив прибутки та назвав найбільших боржників.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 10:27
"Оператор ГТС України" оприлюднив прибутки та назвав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Оператор ГТС України\" оприлюднив прибутки та назвав найбільших боржників.
Додано: Вів 28 лип, 2020 10:27
Огластите список облгазов-должников,с 1 августа можем отказаться от их услуг как потенциальных банкротов!
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