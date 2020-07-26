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У поліції розповіли про
рекорди порушень ПДР

У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:02

У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за минулий тиждень, з 20 по 26 липня, зареєстрували нові антирекорди перевищення швидкості.

Дивися повний текст У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:02

Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mercedes-Benz S600, ДНЗ AA819*** — 23 рази

Хотілося б побачити 23 квитанції про сплату штрафів за порушення водієм цього автомобіля.
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