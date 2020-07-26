Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за минулий тиждень, з 20 по 26 липня, зареєстрували нові антирекорди перевищення швидкості.
Дивися повний текст У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:02
У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР
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Дивися повний текст У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР.
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:02
Хотілося б побачити 23 квитанції про сплату штрафів за порушення водієм цього автомобіля.
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:09
..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:05
Интересная загадка. В Германии автобаны без ограничения скорости-едь хоть триста, если сможешь. В Украине на всех дорогах (кроме маленького участка трассы к аэропорту Борисполь) ограничения 90-110 км/ч. Вопрос: почему в Германии количество дтп/смертность в 10 раз меньше чем в Украине? Может дело не в скорости?
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