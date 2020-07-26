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У поліції розповіли про
рекорди порушень ПДР

У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:02

У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за минулий тиждень, з 20 по 26 липня, зареєстрували нові антирекорди перевищення швидкості.

Дивися повний текст У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:02

Найбільше за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Mercedes-Benz S600, ДНЗ AA819*** — 23 рази

Хотілося б побачити 23 квитанції про сплату штрафів за порушення водієм цього автомобіля.
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..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:05

Интересная загадка. В Германии автобаны без ограничения скорости-едь хоть триста, если сможешь. В Украине на всех дорогах (кроме маленького участка трассы к аэропорту Борисполь) ограничения 90-110 км/ч. Вопрос: почему в Германии количество дтп/смертность в 10 раз меньше чем в Украине? Может дело не в скорости?
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:29

  DONALD написав:Интересная загадка. В Германии автобаны без ограничения скорости-едь хоть триста, если сможешь. В Украине на всех дорогах (кроме маленького участка трассы к аэропорту Борисполь) ограничения 90-110 км/ч. Вопрос: почему в Германии количество дтп/смертность в 10 раз меньше чем в Украине? Может дело не в скорости?

Может и не в скорости. А может и в скорости: нужна расширенная статистика с местом и причиной ДТП, как минимум.
_hunter
 
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На дорогах беспредел. Гнать пора рюкзакяна.
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Это у владельцев Mercedes-Benz такой "пунктик"?....
alex_dubiv
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