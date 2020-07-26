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У поліції розповіли про
рекорди порушень ПДР

У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 05:54

  maestro71 написав:..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Чушь полная. С точностью наоборот. Система камер работает отлично- взятку не дашь, бюджет наполняется, народ рублем-палкой обучается очень быстро. Мажоров подлечат лишением прав или так и будут наполнять бюджет, что тоже неплохо. И будем откровенны- проблема на дорогах не в мажорах-их капля в море. Основная масса ездит как попало.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 06:59

DONALD Причина в бракованих прокладках між сидінням та кермом.І штрафи дійсно замалі. 255грн зараз несерйозна сума. В Германії для систематичних порушників є "тест на ідіота" та конфіскація прав.
Для України потрібна прогресивна система штрафів. Штраф за кожне наступне порушення на протязі якогось періоду(місяць, квартал, рік) в 10 разів більший за попередній.
1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:18

  SMOKE написав:
  maestro71 написав:..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Чушь полная. С точностью наоборот. Система камер работает отлично- взятку не дашь, бюджет наполняется, народ рублем-палкой обучается очень быстро. Мажоров подлечат лишением прав или так и будут наполнять бюджет, что тоже неплохо. И будем откровенны- проблема на дорогах не в мажорах-их капля в море. Основная масса ездит как попало.


Чушь полна,..мажоров не подлечат нгичем-заплатят дороже,
Система камер убирается функцией делит..
бюджет разворованный-ничем не наполнить---
Vladik
 
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