|
|
|
У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 05:54
maestro71 написав:
..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Чушь полная. С точностью наоборот. Система камер работает отлично- взятку не дашь, бюджет наполняется, народ рублем-палкой обучается очень быстро. Мажоров подлечат лишением прав или так и будут наполнять бюджет, что тоже неплохо. И будем откровенны- проблема на дорогах не в мажорах-их капля в море. Основная масса ездит как попало.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 3981
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 780 раз.
- Подякували: 1659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 06:59
DONALD Причина в бракованих прокладках між сидінням та кермом.І штрафи дійсно замалі. 255грн зараз несерйозна сума. В Германії для систематичних порушників є "тест на ідіота" та конфіскація прав.
Для України потрібна прогресивна система штрафів. Штраф за кожне наступне порушення на протязі якогось періоду(місяць, квартал, рік) в 10 разів більший за попередній.
1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд.
-
Волинь
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 07:18
SMOKE написав: maestro71 написав:
..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Чушь полная. С точностью наоборот. Система камер работает отлично- взятку не дашь, бюджет наполняется, народ рублем-палкой обучается очень быстро. Мажоров подлечат лишением прав или так и будут наполнять бюджет, что тоже неплохо. И будем откровенны- проблема на дорогах не в мажорах-их капля в море. Основная масса ездит как попало.
Чушь полна,..мажоров не подлечат нгичем-заплатят дороже,
Система камер убирается функцией делит..
бюджет разворованный-ничем не наполнить---
-
Vladik
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 02.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|