У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР

Додано: Сер 29 лип, 2020 08:22

unicdima написав: Волинь написав: DONALD Причина в бракованих прокладках між сидінням та кермом.І штрафи дійсно замалі. 255грн зараз несерйозна сума. В Германії для систематичних порушників є "тест на ідіота" та конфіскація прав.

Для України потрібна прогресивна система штрафів. Штраф за кожне наступне порушення на протязі якогось періоду(місяць, квартал, рік) в 10 разів більший за попередній.

1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд. Причина в бракованих прокладках між сидінням та кермом.І штрафи дійсно замалі. 255грн зараз несерйозна сума. В Германії для систематичних порушників є "тест на ідіота" та конфіскація прав.Для України потрібна прогресивна система штрафів. Штраф за кожне наступне порушення на протязі якогось періоду(місяць, квартал, рік) в 10 разів більший за попередній.1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд.

Сам права маєш?

Ще не бачив водія який би таку дурню писав, виключно упороті пішоходи, які самі постійно порушують і ПДР не знають. Сам права маєш?Ще не бачив водія який би таку дурню писав, виключно упороті пішоходи, які самі постійно порушують і ПДР не знають.

Просто адекватный водитель, все верно написал. Ваш пост тому яркое подтверждение. Проблема в прокладке между рулём и сидением и таки да, штрафы очень маленькие. Я езжу по городу и вижу неадекватов ежедневно и в огромных кол-вах. Я имею права и машину, и я всеми руками за ужесточение наказания, повышение штрафов. Нам это очень нужно. Причем за все подряд- не невключение поворотников, езда по полосе общественного, непристегнутый ремень и т.д. Наших оленей на дорогах только так можно обучить- конскими штрафами.Когда едешь по городу в Европе- просто земля и небо. Все спокойные, едут без превышения скорости, пропускают друг друга- никто не рысачит, не вклинивается, не проскакивает. У нас все тоже самое можно сделать за пару месяцев- конские штрафы+прогрессивная шкала- и будет всем счастье. А