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У поліції розповіли про
рекорди порушень ПДР

У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 05:54

  maestro71 написав:..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Чушь полная. С точностью наоборот. Система камер работает отлично- взятку не дашь, бюджет наполняется, народ рублем-палкой обучается очень быстро. Мажоров подлечат лишением прав или так и будут наполнять бюджет, что тоже неплохо. И будем откровенны- проблема на дорогах не в мажорах-их капля в море. Основная масса ездит как попало.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 06:59

DONALD Причина в бракованих прокладках між сидінням та кермом.І штрафи дійсно замалі. 255грн зараз несерйозна сума. В Германії для систематичних порушників є "тест на ідіота" та конфіскація прав.
Для України потрібна прогресивна система штрафів. Штраф за кожне наступне порушення на протязі якогось періоду(місяць, квартал, рік) в 10 разів більший за попередній.
1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:18

  SMOKE написав:
  maestro71 написав:..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Чушь полная. С точностью наоборот. Система камер работает отлично- взятку не дашь, бюджет наполняется, народ рублем-палкой обучается очень быстро. Мажоров подлечат лишением прав или так и будут наполнять бюджет, что тоже неплохо. И будем откровенны- проблема на дорогах не в мажорах-их капля в море. Основная масса ездит как попало.


Чушь полна,..мажоров не подлечат нгичем-заплатят дороже,
Система камер убирается функцией делит..
бюджет разворованный-ничем не наполнить---
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:22

  unicdima написав:
  Волинь написав:DONALD Причина в бракованих прокладках між сидінням та кермом.І штрафи дійсно замалі. 255грн зараз несерйозна сума. В Германії для систематичних порушників є "тест на ідіота" та конфіскація прав.
Для України потрібна прогресивна система штрафів. Штраф за кожне наступне порушення на протязі якогось періоду(місяць, квартал, рік) в 10 разів більший за попередній.
1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд.

Сам права маєш?
Ще не бачив водія який би таку дурню писав, виключно упороті пішоходи, які самі постійно порушують і ПДР не знають.

Просто адекватный водитель, все верно написал. Ваш пост тому яркое подтверждение. Проблема в прокладке между рулём и сидением и таки да, штрафы очень маленькие. Я езжу по городу и вижу неадекватов ежедневно и в огромных кол-вах. Я имею права и машину, и я всеми руками за ужесточение наказания, повышение штрафов. Нам это очень нужно. Причем за все подряд- не невключение поворотников, езда по полосе общественного, непристегнутый ремень и т.д. Наших оленей на дорогах только так можно обучить- конскими штрафами.
Когда едешь по городу в Европе- просто земля и небо. Все спокойные, едут без превышения скорости, пропускают друг друга- никто не рысачит, не вклинивается, не проскакивает. У нас все тоже самое можно сделать за пару месяцев- конские штрафы+прогрессивная шкала- и будет всем счастье. А
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:50

  SMOKE написав:
  unicdima написав:
  Волинь написав:DONALD Причина в бракованих прокладках між сидінням та кермом.І штрафи дійсно замалі. 255грн зараз несерйозна сума. В Германії для систематичних порушників є "тест на ідіота" та конфіскація прав.
Для України потрібна прогресивна система штрафів. Штраф за кожне наступне порушення на протязі якогось періоду(місяць, квартал, рік) в 10 разів більший за попередній.
1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд.

Сам права маєш?
Ще не бачив водія який би таку дурню писав, виключно упороті пішоходи, які самі постійно порушують і ПДР не знають.

Просто адекватный водитель, все верно написал. Ваш пост тому яркое подтверждение. Проблема в прокладке между рулём и сидением и таки да, штрафы очень маленькие. Я езжу по городу и вижу неадекватов ежедневно и в огромных кол-вах. Я имею права и машину, и я всеми руками за ужесточение наказания, повышение штрафов. Нам это очень нужно. Причем за все подряд- не невключение поворотников, езда по полосе общественного, непристегнутый ремень и т.д. Наших оленей на дорогах только так можно обучить- конскими штрафами.
Когда едешь по городу в Европе- просто земля и небо. Все спокойные, едут без превышения скорости, пропускают друг друга- никто не рысачит, не вклинивается, не проскакивает. У нас все тоже самое можно сделать за пару месяцев- конские штрафы+прогрессивная шкала- и будет всем счастье. А


Ты немного должен понимать что унас не европа,и нех сравнивать полицмейстеров в гишпании и наших.. короче еду югфранции ничего не нарушаю. стоп полицай,права,машину на досмотр,а что такое,машина -не феррари..смотрят запрос в интернет..
я чешу затылок..
извините сэр,ошибка..
и это отличный ответ,с кем бы не всстречался по миру..
Так что водить машину надо аккуратно в любом случае,чтобы не вышло как с Ефремовым,актер хороший..но если набухался,принял чего нибудь-лучше вызови такси.
еслия не вижу впереди-то не сажусь за руль а тем более на газ не давлю.
Доходно обьяснил?
Короче умейте бухать и на людей не наезжайте-не на бронетраспортере. :)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:01

  SMOKE написав:
  maestro71 написав:..при.д.урки!! любой подобный анти-рекорд: это гвоздь в гроб НЕработающей превентивной системы !!! Плевать эти мажоры хотели на штрафы, повысь их хоть в 10..100 раз...
Чушь полная. С точностью наоборот. Система камер работает отлично- взятку не дашь, бюджет наполняется, народ рублем-палкой обучается очень быстро. Мажоров подлечат лишением прав или так и будут наполнять бюджет, что тоже неплохо. И будем откровенны- проблема на дорогах не в мажорах-их капля в море. Основная масса ездит как попало.

Три раза "ха!".

С соседней ветки:
Рекордом было нарушение режима скорости – 60 раз в течение 50 дней, без единой уплаты штрафа.

https://news.finance.ua/ru/news/-/47547 ... e-proverki
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:06

Re: У поліції розповіли про рекорди порушень ПДР

а чому нацполіція на своїй сторінці у фейсбуці чи деінде не похвастаються що вони зробили по факту цих "антирекордів"? що штрафи сплачені чи у порушників відібрані водійські посвідчення чи їх авто поміщено на штрафмайданчик? чи тільки те і можуть що повідомляти про антирекорди? язиком воно легше махати ніж реально робити свою роботу. спеціалісти...
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:21

  unicdima написав:
  Волинь написав:DONALD
1 раз на місяць порушив 255грн, а за друге 2550грн, 3 порушення 25500грн і тд.

Сам права маєш?
Ще не бачив водія який би таку дурню писав, виключно упороті пішоходи, які самі постійно порушують і ПДР не знають.


Полностью с вами согласен. Неплохо было бы на пешеходов тоже штрафы накладывать. В неположенном месте перешел 1 раз = 50 грн. Второй раз = 500, третий - на 15 суток в тюрьму. На красный свет перешел - на 30 суток в тюрьму, чтобы было время подумать и осознать. В состоянии алкогольного опьянения перешел в неположенном месте = штраф 10тыс грн.
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