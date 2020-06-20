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За 10 років існування другого
рівня пенсійної реформи...

За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:14

За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Дивися повний текст За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи пенсія могла б бути більшою в середньому на 17% - Третьякова.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:32

Re: За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи...

Класно всі ці рахують .... А що більше половини пенсіонерів отримують пенсію менше 3000 грн - і ці 17 % пропорційно нараховуються - про це якось не дуже ... А для них це буде 300-500 грн ... Аж ...
Puente
 
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