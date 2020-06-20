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За 10 років існування другого
рівня пенсійної реформи...

За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:14

За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Дивися повний текст За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи пенсія могла б бути більшою в середньому на 17% - Третьякова.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:32

Re: За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи...

Класно всі ці рахують .... А що більше половини пенсіонерів отримують пенсію менше 3000 грн - і ці 17 % пропорційно нараховуються - про це якось не дуже ... А для них це буде 300-500 грн ... Аж ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:13

Для того, что она увеличиться, нужно еще посмотреть на удачность инвестиций из госбюджета. Сколько инвестиции из госбюджета - дали отдачу, боюсь 17% - сильно оптимистично....
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:46

могло би бути багато чого..., і ця пані могла би бути хоча би нормальною людиною, тому писання про те, що могло для - ну ви кожен собі дайте відповідь, чому вам втирають "гіпер лупи" все частіше.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:56

Так, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%.

И насколько за эти 10 лет уменьшились бы накопленные каждым средства на его накопительном счету?
Зображення
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... ion/basic/

Зображення
http://database.ukrcensus.gov.ua/dw_inf ... ubmit.y=17
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:16

А в это время космические корабли бороздят просторы Большого театра..... Столица переносится в Нью Васюки........
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