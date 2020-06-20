За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи...
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
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За 10 років існування другого рівня пенсійної реформи пенсія могла б бути більшою в середньому на 17% - Третьякова
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:32
Класно всі ці рахують .... А що більше половини пенсіонерів отримують пенсію менше 3000 грн - і ці 17 % пропорційно нараховуються - про це якось не дуже ... А для них це буде 300-500 грн ... Аж ...
Puente
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Додано: Вів 28 лип, 2020 14:13
Для того, что она увеличиться, нужно еще посмотреть на удачность инвестиций из госбюджета. Сколько инвестиции из госбюджета - дали отдачу, боюсь 17% - сильно оптимистично....
laa1999
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:46
могло би бути багато чого..., і ця пані могла би бути хоча би нормальною людиною, тому писання про те, що могло для - ну ви кожен собі дайте відповідь, чому вам втирають "гіпер лупи" все частіше.
providnyk
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:56
Так, за счет средств, накопленных за последние 10 лет от введения второго уровня пенсионной системы, можно было бы увеличить размер сегодняшних пенсионных выплат в среднем на 17%.
И насколько за эти 10 лет уменьшились бы накопленные каждым средства на его накопительном счету?
https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... ion/basic/ http://database.ukrcensus.gov.ua/dw_inf ... ubmit.y=17
yanyura
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:13
Откладывать тысячами в течение 10 лет, чтобы в итоге получить + жалкие 200-300 гривен к пенсии. Да за то же самое время с этих виртуальных отчислений одних только банковских процентов больше набежало бы.
antey1969
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
У якій країні та Третьякова живе, схоже вона випала з реальності на цих 10 років.
svyatoslav_hromyak
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:49
Про..рали більшу частину працездатного населення, а тепер ріпу чухають, де ж взяти 18млрд долл щороку на пенсії -- можете в ДНР і ЛНР попросити, щоб місцевим СССРам допомогли виплачувати.
svyatoslav_hromyak
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