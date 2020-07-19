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Кожен п'ятий споживач газу
не оплатив рахунки через...

Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:56

Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі на газовому ринку не вдалося досягти прийнятного рівня оплати за доставку газу. Борги споживачів перевищують 2 млрд грн, тобто не був оплачений кожен п'ятий платіж.

Дивися повний текст Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:56

неоплачивают счета за распределение газа не из-за коронавируса а из-за того что счеты выставляються не по реальному потреблению, а с "потолка". ..
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:08

Re: Кожен п'ятий споживач газу не оплатив рахунки через...

Странно все .Транспортировка была уже в учете..Теперь тут такой взлет,с 20 копеек подымается до 1 гр 20 куб.. я спрашиваю с х..я ли товарищи? ну понимаете ,это по европейски..вы же европеец,ну так гордо несите ваше звание...
Нет ,утрирую конечно..но где-то так.
Ипонимаю что не через суды или нашу кривохоронну систему ничего сделать не могу.
Ну так что платить рабу и говорить спасибо?
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:37

Вони би спочатку оприділились яка норма споживання ))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:51

Лично я не платил из-за разделения счетов. Так что не надо гнать.
p_a_l
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