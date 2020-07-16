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В Україні з'явилася
нова авіакомпанія - ЗМІ

В Україні з'явилася нова авіакомпанія - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:01

В Україні з'явилася нова авіакомпанія - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
На українському ринку зареєстрували нову авіакомпанію Bees Airline, офіційним власником якої значиться Сергій Смирний.

Дивися повний текст В Україні з'явилася нова авіакомпанія - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:01

новость не о чём без сетки маршрутов и ценовой политики...
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