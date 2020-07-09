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Кабмін хоче відмовитися
від Держрезерву

Кабмін хоче відмовитися від Держрезерву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:06

Кабмін хоче відмовитися від Держрезерву

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Дивися повний текст Кабмін хоче відмовитися від Держрезерву.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:06

Что там еще успели мыши пожрать?!
mvi
 
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