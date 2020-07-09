Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Дивися повний текст Кабмін хоче відмовитися від Держрезерву.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:06
Кабмін хоче відмовитися від Держрезерву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін хоче відмовитися від Держрезерву.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:02
"Когда государство через форвардные закупки или через другие инструменты создает для себя запас на коммерческих предприятиях." те я верно понимаю что теперь можно будет просто сливать деньги на свои предприятия под типа формирование резервов а проверять естественно никто не будет это ж коммерческое предприятие которое выдаст государству бумажку от том что все резерв вот 100500% сформирован
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|