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МАУ опублікувала правила
перельоту для пасажирів

МАУ опублікувала правила перельоту для пасажирів
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:10

МАУ опублікувала правила перельоту для пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
МАУ оприлюднила правила для пасажирів, яких вони матимуть дотримуватися під час польотів на літаках.

Дивися повний текст МАУ опублікувала правила перельоту для пасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:10

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