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ЄС змінить список країн «зеленої зони» і залишить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз планує залишити закритими зовнішні кордони для країн блоку. Також ЄС оновить перелік країн, громадянам яких дозволено в'їзд, України серед них знову немає, повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст ЄС змінить список країн «зеленої зони» і залишить кордони закритими
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:11
"Напомним, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19."
Напомним, уже нет.
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