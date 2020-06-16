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Завезли без оподаткування
товару на 10 мільйонів:...

Завезли без оподаткування товару на 10 мільйонів:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:21

Завезли без оподаткування товару на 10 мільйонів:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Дивися повний текст Завезли без оподаткування товару на 10 мільйонів: судитимуть львівських митників.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:21

И главное никого не посадили!!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27

  mapamapa написав:И главное никого не посадили!!!!

У нас свободная страна, каждый делает что хочет.
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