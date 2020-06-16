Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
Дивися повний текст Завезли без оподаткування товару на 10 мільйонів: судитимуть львівських митників.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:21
Завезли без оподаткування товару на 10 мільйонів:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завезли без оподаткування товару на 10 мільйонів: судитимуть львівських митників.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:27
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