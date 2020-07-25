За його словами, на сьогодні і уряд, і НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.
Дивися повний текст Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:08
Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні.
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:08
Угу, конечно - как гривну на малых объемах девальвируют по 20-30 копеек в день, то НБУ и не чешется.
Когда тема для паники стихает и все спекули понимают что больше не срубят, то НБУ сразу начинает всю валюту скупать и не дает гривне вернуться на уровень до раскачки.
|