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Шмигаль виступив проти
штучної девальвації гривні

Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:08

Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, на сьогодні і уряд, і НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.

Дивися повний текст Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:08

Угу, конечно - как гривну на малых объемах девальвируют по 20-30 копеек в день, то НБУ и не чешется.
Когда тема для паники стихает и все спекули понимают что больше не срубят, то НБУ сразу начинает всю валюту скупать и не дает гривне вернуться на уровень до раскачки.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:03

Т.е он за настоящую девальвацию? Ну так тут всё просто, оставьте рынок в покое и увидите реальный курс) Или одно место жим-жим?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:42

Педальное управление курсом - это ли рыночное управление ?
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:56

Вам бы с президентом договориться и в унисон петь, а то нам внизу вас наверху как то не понять, у вас то рынок, то запланированный курс ... черт вас поймет.
Igorten
 
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