За його словами, на сьогодні і уряд, і НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.
Дивися повний текст Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 16:08
Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні.
Додано: Вів 28 лип, 2020 16:08
Угу, конечно - как гривну на малых объемах девальвируют по 20-30 копеек в день, то НБУ и не чешется.
Когда тема для паники стихает и все спекули понимают что больше не срубят, то НБУ сразу начинает всю валюту скупать и не дает гривне вернуться на уровень до раскачки.
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:03
Т.е он за настоящую девальвацию? Ну так тут всё просто, оставьте рынок в покое и увидите реальный курс) Или одно место жим-жим?
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:56
Вам бы с президентом договориться и в унисон петь, а то нам внизу вас наверху как то не понять, у вас то рынок, то запланированный курс ... черт вас поймет.
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:45
Меня больше беспокоит бездумная девальвация гривны! Сейчас благодаря решению Зеленского опустить гривну, к каждому из нас залезли в карман! Что бы вы поняли! Товар стоил 1000 грн. при курсе примерно 26 грн/дол., теперь же я вынужден его поднять под курс примерно 28 грн/дол. получаем 1077 грн. + подтягивается зарплата, получаем 1086 грн. ПОЗДРАВЛЯЮ! Простой украинец на 1000 грн. импортного товара переплатит 86 грн!!! А у нас всё импорт!!! Газ, свет, бензин, долбаная открывашка на троещине и то Китай! Простыми словами, благодаря Зеленскому, точнее его не профессиональным решениям, на каждой 1000 грн каждый из нас потеряет не меньше 86 грн. При средней зарплате 10 000 грн. каждый потеряет 860 грн. в месяц, а в год это обойдётся каждому в 10 320 грн.!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Это целая месячная зарплата!!! "Спасибо" господин президент!!!
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:50
Re: Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні
Чем быстрее до 40+ обвалят и коммуналку + цены на все поднимут тем скорее в Ростов отправятся... это если повезет туда еще доехать.
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