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МХП в II кв.-2020 знизив
продажі курятини на 6%

МХП в II кв.-2020 знизив продажі курятини на 6%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:09

МХП в II кв.-2020 знизив продажі курятини на 6%

Пропонуємо до обговорення:
Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) в квітні-червні 2020 року реалізував 170,91 тис. тонн курячого м'яса, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:10

Думаю многие перестали покупать нашу рябу из за млрд дотаций бедному владельцу ламборгини
l4567
 
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