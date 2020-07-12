Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) в квітні-червні 2020 року реалізував 170,91 тис. тонн курячого м'яса, що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст МХП в II кв.-2020 знизив продажі курятини на 6%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:09
МХП в II кв.-2020 знизив продажі курятини на 6%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МХП в II кв.-2020 знизив продажі курятини на 6%.
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:10
Думаю многие перестали покупать нашу рябу из за млрд дотаций бедному владельцу ламборгини
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|