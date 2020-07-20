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Субсидії не скасували: як
перевірити нарахування онлайн

Субсидії не скасували: як перевірити нарахування онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:20

Субсидії не скасували: як перевірити нарахування онлайн

Пропонуємо до обговорення:
У літній період частина споживачів не отримали виплати за монетизованою субсидією.

Дивися повний текст Субсидії не скасували: як перевірити нарахування онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:20

Чтобы повысить зп учителям нужно уволить пенсионеров, то по аналогии стоит поднять зп и пенсии и отменить субсидии.
ruvex
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