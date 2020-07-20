У літній період частина споживачів не отримали виплати за монетизованою субсидією.
Дивися повний текст Субсидії не скасували: як перевірити нарахування онлайн.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:20
Субсидії не скасували: як перевірити нарахування онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії не скасували: як перевірити нарахування онлайн.
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:20
Чтобы повысить зп учителям нужно уволить пенсионеров, то по аналогии стоит поднять зп и пенсии и отменить субсидии.
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