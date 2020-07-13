За минулий тиждень уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уклали 196 нових кредитних угод на загальну суму 638 млн грн.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:00
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Доступні кредити 5-7-9%\": За минулий тиждень банки видали 196 кредитів.
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:01
196 кредитов на страну где 24 области,это ж прям 8 кредитов на область,улучшение не за горами))) .Поляки напряглись от таких темпов развития)))
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