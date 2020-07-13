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"Доступні кредити 5-7-9%":
За минулий тиждень банки...

"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:00

"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уклали 196 нових кредитних угод на загальну суму 638 млн грн.

Дивися повний текст \"Доступні кредити 5-7-9%\": За минулий тиждень банки видали 196 кредитів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:01

196 кредитов на страну где 24 области,это ж прям 8 кредитов на область,улучшение не за горами))) .Поляки напряглись от таких темпов развития)))
sota24062016
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:36

3/4 кредитов пошли на рефинансирование старых? Отакої! Вот это прорыв!
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