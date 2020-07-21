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Телеведуча задекларувала чверть
мільярда гривень річного...

Телеведуча задекларувала чверть мільярда гривень річного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:45

Телеведуча задекларувала чверть мільярда гривень річного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

Дивися повний текст Телеведуча задекларувала чверть мільярда гривень річного доходу.
R2
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