Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.
Дивися повний текст Телеведуча задекларувала чверть мільярда гривень річного доходу.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:45
Телеведуча задекларувала чверть мільярда гривень річного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Телеведуча задекларувала чверть мільярда гривень річного доходу.
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:40
Чем богаче тем меньше он платит налогов, зато с простых людей последнюю рубашку снимают... капитализм...
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:39
Читал на другом сайте, что у мужа этой телеведущей фамилия Медведчук.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:47
Тепер зрозуміло, звідки оний бере гроші на нові телеканали - з тумбочки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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