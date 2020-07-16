Президент Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.
Дивися повний текст Зеленський надав тимчасовий \"безвіз\" китайським туристам.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:54
Зеленський надав тимчасовий "безвіз" китайським туристам
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Дивися повний текст Зеленський надав тимчасовий \"безвіз\" китайським туристам.
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