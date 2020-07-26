Ціна на електроенергію для населення поки не буде підвищуватися, але ціна на газ буде формуватися ринком.
Дивися повний текст У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і газ до кінця року.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:11
У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і газ до кінця року.
Додано: Вів 28 лип, 2020 19:11
а что тут думать, все монополии будут беспрецедентно повышать цены, ведь конкурентов нет, можно диктовать любые цены. С этой целью и вводили законы для создания монополий и выдавливания всех конкурентов, которые могли бы помешать повышению цен.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:06
Т.е. сейчас на рынке монополий нет и сплошная конкуренция? -- ясно-понятно...
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:45
Уважаемый bonabars,так при Порошенко ,транспортировка входила в стоимость,а сейчас,что?
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:59
Ахметкина марионетка позакрывала АЭС, теперь будет повышать тарифы. Вопрос в том, сколько мы все будем это терпеть.
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