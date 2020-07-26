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У Міненерго розповіли, що
буде з тарифами на світло і...

У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:11

У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на електроенергію для населення поки не буде підвищуватися, але ціна на газ буде формуватися ринком.

Дивися повний текст У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і газ до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:11

а что тут думать, все монополии будут беспрецедентно повышать цены, ведь конкурентов нет, можно диктовать любые цены. С этой целью и вводили законы для создания монополий и выдавливания всех конкурентов, которые могли бы помешать повышению цен.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:05

Пока бандиты у власти ни х и ни у хорошего не будет
fedorinf
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:26

При Порошенко цена газа была 8.70 сейчас 2.9. Вопрос кто бандит?
bonabars
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:06

  Амвросий написав:а что тут думать, все монополии будут беспрецедентно повышать цены, ведь конкурентов нет, можно диктовать любые цены. С этой целью и вводили законы для создания монополий и выдавливания всех конкурентов, которые могли бы помешать повышению цен.

Т.е. сейчас на рынке монополий нет и сплошная конкуренция? -- ясно-понятно... :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:45

Уважаемый bonabars,так при Порошенко ,транспортировка входила в стоимость,а сейчас,что?
tanyauaok
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:59

Ахметкина марионетка позакрывала АЭС, теперь будет повышать тарифы. Вопрос в том, сколько мы все будем это терпеть.
hxbbgaf
 
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