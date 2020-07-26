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У Міненерго розповіли, що
буде з тарифами на світло і...

У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:18

Re: У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...

Это где по 16грн за куб доставка?
dimo_0n
 
Повідомлень: 198
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:35

  tashagrant написав:Так, при Пороху по 8.7. Накрутив 10 кубів, заплатив 87грн. А по 2.7 Накрутив на 27 грн + доставка 160. Сам додаш , чи з цифрами туго?

И стоило регистрироваться, чтобы такое написать?
Посмотрел платёжку: тариф на доставку 0,336 грн/м3.
P.S. Как там с цифрами? Помочь?
PSL
 
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  #<12
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