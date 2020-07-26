|
|
|
У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:18
Это где по 16грн за куб доставка?
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 198
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:35
tashagrant написав:
Так, при Пороху по 8.7. Накрутив 10 кубів, заплатив 87грн. А по 2.7 Накрутив на 27 грн + доставка 160. Сам додаш , чи з цифрами туго?
И стоило регистрироваться, чтобы такое написать?
Посмотрел платёжку: тариф на доставку 0,336 грн/м3.
P.S. Как там с цифрами? Помочь?
-
PSL
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 26.12.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|