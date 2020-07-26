У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
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tashagrant написав:Так, при Пороху по 8.7. Накрутив 10 кубів, заплатив 87грн. А по 2.7 Накрутив на 27 грн + доставка 160. Сам додаш , чи з цифрами туго?
И стоило регистрироваться, чтобы такое написать? Посмотрел платёжку: тариф на доставку 0,336 грн/м3. P.S. Как там с цифрами? Помочь?
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-cos ... onah-36842 и растет... Но самый главная кормушка, это абонплата за доставку расчитанная за потребление за прошлый год. Вот это и накручивает нехилые цыфры в платежках, причем оплата в данном случае двойная. Т.е. грубо, в прошлом году было использовано 2,4 тыс кубов газа, следовательно, по следующему году идет начисление как за поставку 200 кубов в месяц. Если цена на доставку 1 грн, вот Вам и +200 грн в месяц, и это в любом случае, даже если Вы потребили НОЛЬ в этом месяце, потребите НОЛЬ в течении года... О температурных коэффициентах которые увеличивают платежи писать?
Vladik написав:вобще то ахмет лиш на половину татарин,рыжиж татарь еще не видел..юды.. ну а то что счета эти падлюки выставят-кончить эту донбасятину,они предали нас украинцев,они кричали расия помоги.. /Здесь не расия,пархатые.. мы кончим вас ,мои бабушки и дедушки украинцы,и немцы, мы кончим вас..
Что за поток антисемитских помоев? Дурки позакрывала щирая украинка Супрун
tashagrant написав:Так, при Пороху по 8.7. Накрутив 10 кубів, заплатив 87грн. А по 2.7 Накрутив на 27 грн + доставка 160. Сам додаш , чи з цифрами туго?
И стоило регистрироваться, чтобы такое написать? Посмотрел платёжку: тариф на доставку 0,336 грн/м3. P.S. Как там с цифрами? Помочь?
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-cos ... onah-36842 и растет... Но самый главная кормушка, это абонплата за доставку расчитанная за потребление за прошлый год. Вот это и накручивает нехилые цыфры в платежках, причем оплата в данном случае двойная. Т.е. грубо, в прошлом году было использовано 2,4 тыс кубов газа, следовательно, по следующему году идет начисление как за поставку 200 кубов в месяц. Если цена на доставку 1 грн, вот Вам и +200 грн в месяц, и это в любом случае, даже если Вы потребили НОЛЬ в этом месяце, потребите НОЛЬ в течении года... О температурных коэффициентах которые увеличивают платежи писать?
У какого процента людей "было 200 в месяц, стало 0 за год" -- реальный случай? Потребление +- одинаковое из года в год.
Про коэффициенты нужно не писать -- нужно идти в суд -- благо прецедент уже есть. Вот из-за того, что народ тупо ждунством занимается -- из-за этого они до сих пор и применяются.