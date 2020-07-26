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У Міненерго розповіли, що
буде з тарифами на світло і...

У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:38

Re: У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...

  shapo написав:Дурки позакрывала щирая украинка Супрун
она еще туберкулезные диспансеры закрыли и инфекционные отделения разогнал...остальное уничтожить не успела.. денег говорит не хватило.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:14

  vladmovcan9 написав:Эти зеленожопые гадины нас сделали !!Покажем на местных выборах этим мразям ,чего они стоят! !Ни одного голоса гнида!


А какие гниды в этот раз получат ваш ценный голос?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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