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У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:38
shapo написав:
Дурки позакрывала щирая украинка Супрун
она еще туберкулезные диспансеры закрыли и инфекционные отделения разогнал...остальное уничтожить не успела.. денег говорит не хватило.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:14
vladmovcan9 написав:
Эти зеленожопые гадины нас сделали !!Покажем на местных выборах этим мразям ,чего они стоят! !Ни одного голоса гнида!
А какие гниды в этот раз получат ваш ценный голос?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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