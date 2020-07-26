она еще туберкулезные диспансеры закрыли и инфекционные отделения разогнал...остальное уничтожить не успела.. денег говорит не хватило.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 19:38
Re: У Міненерго розповіли, що буде з тарифами на світло і...
Додано: Сер 29 лип, 2020 20:14
А какие гниды в этот раз получат ваш ценный голос?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:01
Ударим шашлыками по бездорожью!
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Додано: Сер 29 лип, 2020 21:08
В том то и дело - создали на законодательном уровне монополии для олигархов и устанавливают завышенные цены, пользуясь монопольным положением. Ещё и называют это "рыночной" ценой... Маразм
Додано: Чет 30 лип, 2020 00:46
Сколько можно терпеть этот геноцид над нами? Этот тупоголовый клоун что вообще свихнулся? Трус падлец! Не одного голоса на выборах!
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