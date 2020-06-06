Авіакомпанія SkyUp Airlines планує до кінця 2020 року отримати від лізингодавців ще два повітряних судна.
Дивися повний текст SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:23
SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками
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Дивися повний текст SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками.
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