RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Встановлення тривалості
робочого часу: Держпраці...

Встановлення тривалості робочого часу: Держпраці...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:42

Встановлення тривалості робочого часу: Держпраці...

Пропонуємо до обговорення:
Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Дивися повний текст Встановлення тривалості робочого часу: Держпраці роз’яснила нюанси.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89525
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 20:43

Делим на 5 -8 часов в день..
сам пахал когда то заводе и знаю что такое конвейер и погрузочно-разгрузочные работы..
Уверяю 8 часов пахать -нереально.Я пахал по молодости в совете.
Меня батя в школе заслал на завод пахать разнорабочим для трудового воспитания.
Я говорю,батя,дружки на б*** бухают с девушками алжирское и курят ту-134.
А ты будешь курить беломор, бухать биомицин и разговариварить с рабочими в курилке.
Но мне не нравится говорю..Ответ а "ты нюхни реальную жизнь,мне потом спасибо
скажешь".

Но то по молодости..девушки на заводе говорят что ты такой сосредоточенный,пошли с нами на пикник по новому..Счас я маме скажу..
а вообще то у меня была девушка школьница как ия .Ей цветочки купил вто время
это было аут реальности..

А ну да,отвлекся от темы-пахать то можно,но для мужчины важно осознавать что не за копейки или рабом.
Vladik
 
Повідомлень: 26
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки часу потрібно українцям, щоб накопичити на... 1, 2
R2 » П'ят 10 лип, 2020 12:14
19 1812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 08:19
Maxim-ka
Киянам пояснили процедуру встановлення тарифу на... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Чет 21 тра, 2020 12:29
119 5294
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 10:13
_hunter
Скільки часу треба на відновлення світової економіки:...
R2 » Пон 29 чер, 2020 16:40
2 138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 09:37
alexis_91

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.