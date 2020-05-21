Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Дивися повний текст Встановлення тривалості робочого часу: Держпраці роз’яснила нюанси.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:42
Встановлення тривалості робочого часу: Держпраці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Встановлення тривалості робочого часу: Держпраці роз’яснила нюанси.
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:43
Делим на 5 -8 часов в день..
сам пахал когда то заводе и знаю что такое конвейер и погрузочно-разгрузочные работы..
Уверяю 8 часов пахать -нереально.Я пахал по молодости в совете.
Меня батя в школе заслал на завод пахать разнорабочим для трудового воспитания.
Я говорю,батя,дружки на б*** бухают с девушками алжирское и курят ту-134.
А ты будешь курить беломор, бухать биомицин и разговариварить с рабочими в курилке.
Но мне не нравится говорю..Ответ а "ты нюхни реальную жизнь,мне потом спасибо
скажешь".
Но то по молодости..девушки на заводе говорят что ты такой сосредоточенный,пошли с нами на пикник по новому..Счас я маме скажу..
а вообще то у меня была девушка школьница как ия .Ей цветочки купил вто время
это было аут реальности..
А ну да,отвлекся от темы-пахать то можно,но для мужчины важно осознавать что не за копейки или рабом.
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