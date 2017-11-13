Тренд торкнувся лише бензину і дизелю, але і автогазу.
Дивися повний текст Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 20:52
Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українських водіїв чекає дорогий автогаз: прогноз.
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:52
формула простая (цена 1л на газ) / 0,6 = 1л 92 бензина. Итого 12/0,6 = 20. Так что смотрим как поднимают цену на газ и заправляемся бензином
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