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У Києві за тиждень за порушення
карантину оштрафували...

У Києві за тиждень за порушення карантину оштрафували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:42

У Києві за тиждень за порушення карантину оштрафували...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних заклади. У 106 з них виявили порушення карантинних норм.

Дивися повний текст У Києві за тиждень за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів.
R2
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