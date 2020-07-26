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У Києві за тиждень за порушення карантину оштрафували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень інспектори Держспоживслужби перевірили на дотримання карантину 485 столичних заклади. У 106 з них виявили порушення карантинних норм.
Дивися повний текст У Києві за тиждень за порушення карантину оштрафували понад сотню ресторанів і магазинів
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