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Біткойн перевищив $10 тис. і досяг максимуму за два місяці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:13
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Ряд аналітиків очікують подальшого підвищення - в район $ 15 тис., Повідомляє MarketWatch
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