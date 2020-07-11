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Біткойн перевищив $10 тис. і
досяг максимуму за два місяці

Біткойн перевищив $10 тис. і досяг максимуму за два місяці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:13

Біткойн перевищив $10 тис. і досяг максимуму за два місяці

Пропонуємо до обговорення:
Ряд аналітиків очікують подальшого підвищення - в район $ 15 тис., Повідомляє MarketWatch

Дивися повний текст Біткойн перевищив $10 тис. і досяг максимуму за два місяці.
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