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У "Слузі народу" пояснили, від
чого залежатиме податок...

У "Слузі народу" пояснили, від чого залежатиме податок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:45

У "Слузі народу" пояснили, від чого залежатиме податок...

Пропонуємо до обговорення:
У "Слузі народу" пояснили від чого залежатиме податок на землю – від вартості чи прибутку?

Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили, від чого залежатиме податок на землю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:45

Однозначно скоты. Тоесть просто владея землей я должен по тыще+ с га заплатить. Эти скоты наверно даже не знают о 7ми польной системе, о земле под парами, ну о том что можно владеть и не обрабатывать у них в мозге вообще не мелькает.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:05

  Igorten написав:Однозначно скоты. Тоесть просто владея землей я должен по тыще+ с га заплатить. Эти скоты наверно даже не знают о 7ми польной системе, о земле под парами, ну о том что можно владеть и не обрабатывать у них в мозге вообще не мелькает.

Постоянно мелькает - постоянная потребность в деньгах.
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