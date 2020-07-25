У "Слузі народу" пояснили від чого залежатиме податок на землю – від вартості чи прибутку?
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили, від чого залежатиме податок на землю.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:45
У "Слузі народу" пояснили, від чого залежатиме податок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" пояснили, від чого залежатиме податок на землю.
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:45
Однозначно скоты. Тоесть просто владея землей я должен по тыще+ с га заплатить. Эти скоты наверно даже не знают о 7ми польной системе, о земле под парами, ну о том что можно владеть и не обрабатывать у них в мозге вообще не мелькает.
Додано: Сер 29 лип, 2020 00:05
Постоянно мелькает - постоянная потребность в деньгах.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:37
Нужно додушить простых крестьян , чтобы продали свою землю и уехали на заработки , а не работали на своей земле !
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:45
Я одобрюю оподаткування паїв.
Але ті хто мають більше у власності, мають платити ще більше.
Додано: Сер 29 лип, 2020 22:10
Разница между "не оттдадим бесцинну землю чужынцям. Компорации хочуть заграбаты наше бесциннэ майно" и "даром не трэба, йду на заробиткы до Польщи" составляет примерно $50/га. Хааааахахахаха
Додано: Сер 29 лип, 2020 22:27
Как ни странно, подобный беспредел раньше в истории уже неоднократно происходил. Но видимо история не всех учит...
из каких предпосылок одобряете? Не владеете землей и считаете что вас это обойдет стороной?
Те кто имеет больше в собственности, по этим законам вообще никаких налогов платить не будут. Эти налоги направлены на мелких частников.
Додано: Сер 29 лип, 2020 23:48
Так для того налоги и вводят, чтоб крестьянам было накладно содержать свой пай. Быстрее побегут за 5 копеек его скинуть. Ничего не скажешь, грабят профессионально.Молодцы!
Додано: Чет 30 лип, 2020 04:13
Re: У
Так,в чем дело,я простой крестьянин и у меня нету земли не нарезали по конституции.
Где моя земля,что только на кладбище..хотя не религиозен и согласен хоть в море,а хоть и кремацию.
Эти "аграрии" пока истощают мою землю и гребут доход.. имне масло подсолнечное по еврейской цене.
Нет в Норвегии гражданам капает за использование ресурса.А нам шо? сказки про мировые цены.
кроме того сомневаюсь в качестве..как может масло одинаково переработанное очень отличаться в цвете,короче или сильно желтое или цвета соломы.
Короче еще,эти юды захватили все они саранчей припорхнули ижрут,жрут мою землю.
И "кыш порхатые" здесь не поможет.
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