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НБУ назвав 4 банки, яким надав 816 млн грн рефінансу
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Додано: Сер 29 лип, 2020 00:48
Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, 24 липня він надав чотирьом банкам 816 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6% річних. Відповідні позики отримали ІНГ Банк (600 млн грн), Місто Банк (125 млн грн), Радабанк (70 млн грн), УБРР (21 млн грн).
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Додано: Сер 29 лип, 2020 00:48
теперь понятно почему падает гривна.
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