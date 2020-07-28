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НБУ назвав 4 банки, яким
надав 816 млн грн рефінансу

НБУ назвав 4 банки, яким надав 816 млн грн рефінансу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:48

НБУ назвав 4 банки, яким надав 816 млн грн рефінансу

Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, 24 липня він надав чотирьом банкам 816 млн грн рефінансування на термін до 84 днів під 6% річних. Відповідні позики отримали ІНГ Банк (600 млн грн), Місто Банк (125 млн грн), Радабанк (70 млн грн), УБРР (21 млн грн).

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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 00:48

теперь понятно почему падает гривна.
vitoauto
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