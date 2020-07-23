Допомогу на дітей мають право отримувати одинокі матері, які не перебувають у шлюбі.
Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
Написали бы как есть- забрали с 1.07 гос поддержку у детей матерей-одиночнк
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