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Допомога на дитину: назвали
випадки, коли одинокі матері...

Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39

Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...

Пропонуємо до обговорення:
Допомогу на дітей мають право отримувати одинокі матері, які не перебувають у шлюбі.

Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39

Написали бы как есть- забрали с 1.07 гос поддержку у детей матерей-одиночнк
Moimir
 
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