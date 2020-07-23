Допомогу на дітей мають право отримувати одинокі матері, які не перебувають у шлюбі.
Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
Написали бы как есть- забрали с 1.07 гос поддержку у детей матерей-одиночнк
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:20
А если приходит по старому 1400 грн. Хотя указано что с июля будет 1779 грн это кто то в карман себе положил ?
|