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Допомога на дитину: назвали
випадки, коли одинокі матері...

Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39

Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...

Пропонуємо до обговорення:
Допомогу на дітей мають право отримувати одинокі матері, які не перебувають у шлюбі.

Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39

Написали бы как есть- забрали с 1.07 гос поддержку у детей матерей-одиночнк
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:20

А если приходит по старому 1400 грн. Хотя указано что с июля будет 1779 грн это кто то в карман себе положил ?
mashka222
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:37

Не поняла выплата будет или нет? Или всё таки отменили одиночку?
kristinakostenko86
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 21:15

А как детей в школу соберать и становица в центре занятости 2 смена удетей шмигал подумал. Или засвой карман. Уменя 3 я не работаю. Роботы нет. Пусть снемает с депутатов
giorgijdiana12345
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:15

Я получаю помощь по утрате кормильца, могу ли я получать помощь мать одиночка???
samnastya64
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:48

я получала соц виплату до 9 липня моїй меншій донці виповнилось 18 а старша інвалід менша теж має хібке здоровя не навчается і не працює чи маю я право отримувати мало забеспечену і мати одиноку чоловіка у мене немає
lady_rubanowa2015
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