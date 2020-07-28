Допомогу на дітей мають право отримувати одинокі матері, які не перебувають у шлюбі.
Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...
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Дивися повний текст Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері можуть отримувати гроші.
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:39
Написали бы как есть- забрали с 1.07 гос поддержку у детей матерей-одиночнк
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:20
А если приходит по старому 1400 грн. Хотя указано что с июля будет 1779 грн это кто то в карман себе положил ?
Додано: Сер 29 лип, 2020 21:15
А как детей в школу соберать и становица в центре занятости 2 смена удетей шмигал подумал. Или засвой карман. Уменя 3 я не работаю. Роботы нет. Пусть снемает с депутатов
Додано: Сер 29 лип, 2020 22:15
Я получаю помощь по утрате кормильца, могу ли я получать помощь мать одиночка???
Додано: Чет 30 лип, 2020 09:48
я получала соц виплату до 9 липня моїй меншій донці виповнилось 18 а старша інвалід менша теж має хібке здоровя не навчается і не працює чи маю я право отримувати мало забеспечену і мати одиноку чоловіка у мене немає
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:18
Это только в нашем государстве ,что живут с мужьями и мамами одиночками считаются и получают выплаты.А такие как я что по первому ребенку алементы высчитывают на второго и платят 336гривен как на них жить.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:19
До січня 2020 отримувала на дитину 1700 грн ,потім вступила в шлюб,чоловік не є батьком дітей,не удочеряв їх,порахували його дохід за 6 місяців хоча на момент подачі жили в шлюбі лише 2 місяці,та ще й порахували доходи з урахуванням податків,але мої діти ніякого дохрду не мають,я не працюю з дома з дитиною ,відмовили,бо 7000 грн на 4 особи це забагато,хоча він не є батьком,подавала додатково заяву до собезу але знову те саме,за шо жити і як іти дітям до школи,я з дитиною дома немає як працювати.
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:22
Re: Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері
Ото ж допомогу мають отримувати жінки які не перебувають у шлюбі з батьком дітей,а чужий дядя не зобов'язаний платити за чужих дітей
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