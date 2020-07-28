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Допомога на дитину: назвали випадки, коли одинокі матері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:36
grabaroksana1 написав:
Ото ж допомогу мають отримувати жінки які не перебувають у шлюбі з батьком дітей,а чужий дядя не зобов'язаний платити за чужих дітей
Отой "чужий дядя" нащо тоді одружувався з жінкою з дітьми?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:56
Мені через пенцію за мати одинока, начислили 920 грн
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